Brasileiros são vice-campeões no Circuito Mundial de Tênis de Mesa

O Brasil conquistou neste domingo o seu primeiro pódio em grandes eventos internacionais de 2017 nos esportes ditos amadores. Na disputa do torneio de duplas do Aberto da Hungria de tênis de mesa, Gustavo Tsbuoi e Hugo Calderano foram derrotados pelos chineses Fang Bo e Zhou Yu, por 3 a 1, parciais de 6/11, 11/6, 8/11 e 8/11, e ficaram com o vice-campeonato.

A final foi a segunda consecutiva conquistada por Tsuboi e Calderano no Circuito Mundial, depois de eles terem sido campeões do Aberto da Suécia, em novembro, no maior título da história do tênis de mesa brasileiro. Ambos são eventos da série Major, a mais importante do Circuito.

Para chegar à decisão contra Bo (12.º do ranking mundial) e Yu (34.º), os brasileiros haviam vencido na sexta Tomas Konecny/Tomas Polansky, da República Checa, e Nandor Ecseki/Adam Szudi, da Hungria.

Calderano, eliminado nas oitavas em simples. vive momento histórico no tênis de mesa. Ele é o 20.º colocado do ranking mundial, melhor posto de um brasileiro em todos os tempos. Em novembro, além de ser campeão de duplas na Suécia, ele foi vice-campeão de simples na Áustria, também um torneio Major.