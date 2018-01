Brasileiros são vice no triatlo Juraci Moreira e Carla Moreno, atletas da equipe Pão de Açúcar, conquistaram neste domingo os melhores resultados para o Brasil no Triatlo de Caiobá, no Paraná, ao terminarem ambos na segunda colocação. Juraci completou a prova de distâncias olímpicas (1,5 quilômetros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida) com o tempo de 1h50min54. Carla fez 2h03min26. Victor Plata, dos Estados Unidos, foi o campeão com a marca de 1h50min03. No feminino, o primeiro lugar foi conquistado pela canadense Carol Montgomerie, com o tempo de 2h02min43.