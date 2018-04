Brasileiros se aproximarão dos europeus Times brasileiros ameaçam, já nos próximos anos, romper com o monopólio dos europeus na elite das finanças do futebol mundial. A avaliação é da consultoria britânica Deloitte, que, ontem, revelou que o Corinthians se transformou no time mais rico do mundo fora da Europa. Mas esse seria apenas o começo. Diante da expansão da economia brasileira e dos efeitos da Copa de 2014, os economistas apontam que, em poucos anos, os clubes nacionais já estarão na lista dos 20 mais ricos do mundo.