Brasileiros se dão bem em dia de mais recordes no Mundial Num dia em que Michael Phelps, Leila Vaziri e Laure Manaudou quebraram recordes mundiais, nos 200 m borboleta masculino (1m52s09), nos 50 m costas feminino (28s16), e nos 200 m livre feminino (1m55s52), respectivamente, o Brasil colocou dois nadadores em finais. César Cielo, nos 100 m livre (48s87), e Thiago Pereira, nos 200 m medley, este último com recorde sul-americano (1m58s65), ficaram entre os oito melhores semifinalistas de suas provas, na manhã desta quarta-feira. O velocista César Cielo disputou a segunda série da semifinal dos 100 m livre, que foi a mais forte. Cielo estava na raia 2. Na raia 5 estava o campeão olímpico da prova, o holandês Pieter Van den Hoogenband (3.º no geral, com 48s72). O brasileiro terminou na quinta posição, com 48s87 e acabou empatado na sexta colocação com dois sul-africanos: Roland Schoeman e Ryk Neethling. O melhor de sua série e da semifinal foi o americano Jason Lezak, com 48s51. Na primeira série, o melhor foi o italiano Filippo Magnini, atual campeão do mundo, com 48s60. "O que eu mais queria era isto. Entrar na final, melhorando o meu tempo. Isto era mais importante para mim do que a decisão. Da raia 1 a raia 8, todos tem chances", definiu Cielo, que tem como melhor marca para a distância, 48s61, recorde sul-americano. Além dos sul-africanos, de Lezak e de Hoogenband, Cielo terá na final como adversários o canadense Brent Hayden (4.º , 48s79), e o australiano Eamon Sullivan (5.º, 48s86). Nos 200m medley, Thiago Pereira brigou lado a lado com o fenômeno Michael Phelps na segunda série do dia. Ele venceu a barreira do 1m59s, e quebrou seu próprio recorde sul-americano, de 1m59s19, de fevereiro passado. "O ritmo foi muito forte. Pra ganhar medalha vou ter de nadar muito. Está todo mundo bem, principalmente os dois norte-americanos (Phelps e Lochte, 1.º e 2.º tempo da semifinal, com 1m57s94 e 1m58s48), mas acho que a minha briga será com o húngaro (Lazlo), que ficou a um centésimo de mim. Estou muito feliz por ter finalmente nadado abaixo de 1m59s. Vinha buscando isto desde 2004", contou Thiago. Nos 50m costas feminino, depois de melhorar seu próprio recorde sul-americano nas eliminatórias, caindo de 29s25 para 29s04, Fabíola Molina baixou ainda mais o tempo na semifinal, com 29s02. Mas ela não terá outra chance para fazer cair ainda mais a marca, pois terminou na 13.ª posição na semifinal. A americana Leila Vaziri, que já havia batido o recorde de campeonato nas eliminatórias, com 28s25, melhorou ainda mais a marca, ao fazer 28s16. Outros dois novos recordes mundiais foram quebrados, totalizando sete na competição. Michael Phelps detonou sua marca anterior nos 200 m borboleta, que caiu de 1m53s80 para 1m52s09. Já nos 200m livre, o recorde mundial da italiana Federica Pellegrini nas semifinais de terça-feira durou apenas 24 horas. A francesa Laure Manaudou fez 1m55s52, quebrando o tempo de véspera da italiana, 1m56s47. Nas outras provas, o público presente à Rod Laver Arena viu o recordista mundial dos 50 m peito masculino, Oleg Lisogor, da Ucrânia, vencer o americano Brendan Hannsen, campeão dos 100 metros do estilo. Lisogor fez 27s66. E nos 800 m livre, o recordista mundial Grant Hackett, ídolo australiano, teve que se contentar com o 7.º lugar (7m55s39). O campeão foi o tunisiano Oussama Mellouli, com 7m46s95. Mellouli já havia sido prata nos 400 m livre no primeiro dia de competição.