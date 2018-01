Brasileiros se destacam em troféu de atletismo no Chile Diversos atletas brasileiros foram destaque em mais uma edição do torneio de atletismo Orlando Guaita, disputado neste sábado em Santiago, no Chile. Vicente Lenílson venceu os 100 metros rasos, enquanto Tiago Bueno ficou com a prata e o bronze nos 110 metros com barreiras e 400 com barreiras, respectivamente. Fábio Gomes levou o ouro no salto com vara, enquanto João Gabriel foi o terceiro. Entre as mulheres, domínio quase todo brasileiro: Lucimar de Moura venceu os 100 metros rasos, enquanto Gilvaneide Santos acabou com o ouro nos 100 com barreiras. Lucimara Silvestre e Elisângela Adriano foram os destaques da delegação brasileira, com dobradinhas: a primeira venceu nos saltos em altura e distância, enquanto a segunda faturou o primeiro lugar no lançamento de disco e arremesso de peso. Duas brasileiras ficaram no pódio do salto com vara. Carla da Silva ficou em primeiro, enquanto Karem Borges acabou na terceira posição. A competição contou com mais de uma centena de atletas de Brasil, Bolívia, Equador, Argentina, Paraguai, Peru e Chile.