Brasileiros se destacam na Copa de triatlo Os triatletas Leandro Macedo e Juraci Moreira foram os mais bem colocados dentre os brasileiros que disputaram, neste domingo, a Copa do Mundo de Ishigaki (JAP), a primeira das três seletivas que definirão a equipe na Olimpíada de Atenas, em agosto. O gaúcho radicado em Brasília, Leandro, foi o nono colocado (1h50min04) e Juraci o 11º (1h50min10), na prova com 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. A etapa foi vencida pelo neozelandês Beavan Docherty (1h48min32). As próximas seletivas olímpicas serão a Copa do Mundo de Mazatlan (MEX), dia 25, e o Mundial da Ilha da Madeira (POR), em 9 de maio. Além de Leandro e Juraci lutam pelas duas vagas, Paulo Miyasiro, que foi o 15º (1h50min43), e Virgílio de Castro, o 25º (1h51min25). Entre as mulheres, a brasiliense Mariana Ohata, já classificada para a Olimpíada de Atenas, terminou o triatlo em 23º (2h04min49). A australiana Maxine Seear ganhou a prova do Japão (2h00min25). Os triatletas brasileiros foram ao Japão motivados pela qualidade técnica da competição, que reuniu os melhores atletas da modalidade, para conseguir pontos no ranking e lutar por vaga olímpica. Leandro, o melhor da equipe nacional, também é o que está mais bem colocado no ranking, em 26º.