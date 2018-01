Brasileiros se garantem na final do salto triplo em Pequim O atletismo do Brasil já tem dois atletas na final do salto triplo do 11.º Mundial Junior, que está sendo realizado em Pequim (China). Luiz Felipe da Silva e Hilton da Silva conseguiram se classificar para a prova que será disputada no próximo domingo, o última dia de competição. Luiz Felipe conseguiu sua melhor marca da carreira ao saltar 15,90 metros. Hilton foi melhor, com 15,98 metros, e ficou bem próximo dos cinco melhores competidores que alcançaram marcas superiores a 16 metros. As vagas dos brasileiros foram garantidas por terem saltado acima do corte estipulado pela organização, que era 15,80 metros. Na final, Luiz Felipe da Silva e Hilton da Silva não serão os favoritos para ganhar medalhas. Os três melhores são o equatoriano Hugo Chila, o búlgaro Petkov Zhivko e o russo Stanislav Ionov. Mohammed Yousef Salman, do Bahrein, um dos mais cotados, não se classificou.