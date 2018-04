Brasileiros se preparam para participar da Volvo Ocean Race

O velejador Torben Grael terá a companhia de dois brasileiros na embarcação Ericsson, que disputará a edição 2008/2009 da Volvo Ocean Race: João Signorini, o Joca, e o uruguaio naturalizado brasileiro Horácio Carabelli. Ambos estiveram na campanha do Brasil 1, barco produzido no País e que terminou a última Volvo (2005/2006) em 3.º lugar. A tripulação, com dez velejadores, já está definida. Além de Torben, Joca e Horácio, estarão cinco neozelandeses, um australiano e um britânico. Um 11.º tripulante, que cuidará apenas das ações de mídia dentro da embarcação, ainda será escolhido. Assim como o bicampeão olímpico Torben, Joca afirmou que também pode se ausentar dos Jogos de Pequim. Ele participou na classe Finn em Atenas/2004, quando obteve a 10.ª posição. "Por causa da outra Volvo, fiquei quase três anos sem treinar. E depois da experiência com o Brasil 1, minha prioridade mudou. Mas não é impossível que eu tente uma lugar na China." Para Grael, a decisão é definitiva. "Tecnicamente, é possível competir nas duas [a seletiva olímpica é em fevereiro; a Olimpíada, em agosto, e a Volvo começa em outubro], mas é difícil participar de qualquer uma sem uma boa preparação. Faria mal as duas." Torben, porém, poderá apenas "velejar" desta vez, em comparação à sua estréia na Volvo, quando foi um dos cabeças do projeto Brasil 1. Além disso, o brasileiro compara as condições da equipe sueca. "O projeto Brasil 1 começou tarde e tivemos um investimento enxuto, com contratos de patrocínio sendo fechados ao longo da competição. Além disso, navegamos pouco antes", lembra. "Agora, vamos treinar por bastante tempo, usando o barco vencedor da regata passada [o ABN Amro 1]. E em dezembro já teremos a embarcação nova." Novas equipes e rotas Por enquanto, a equipe Ericsson é a única remanescentes da Volvo 2005/2006 - à época, terminou na 5.ª posição. Desta vez, porém, terá duas embarcações. O Ericsson 1 será capitaneado por Torben e terá equipe internacional. O 2 terá tripulantes nórdicos - suecos, noruegueses e finlandeses. Outras quatro equipes já confirmaram participação: o barco Puma (EUA), dois barcos espanhóis - Alicante 1 e 2 -, e o Russian Challenge (Rússia). Outra modificação diz respeito à rota. O evento, que percorrerá 39 mil milhas náuticas (quase 78 mil km) em oito meses, passará por novos locais: Oriente Médio, Ásia e Índia. Um novo desafio para os navegantes. "É uma rota nova, inusitada. Vamos passar por áreas em que se navega muito pouco hoje em dia, onde há poucas competições. Com certeza, nestas áreas, a dificuldade será maior", afirmou Torben Grael. A regata começa em Alicante (Espanha), em 11 de outubro de 2008, passa pelo Brasil em abril de 2009 e deve terminar em São Petesburgo, na Rússia, dois meses depois.