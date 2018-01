Brasileiros seguem para Mundial de Esgrima Três jovens esgrimistas viajam nesta quinta-feira para Havana, em Cuba, onde será disputado o Mundial de Esgrima a partir de sábado. Os atletas são Élora Pattaro e Renzo Agresta, do sabre, e ainda João Souza, do florete, além do técnico bielo-russo Alkhas Lakerbai. Aos 17 anos, Élora ainda é da categoria cadete (Renzo e João são juvenis) e teve um ano bom - chegou a vice-campeã mundial em sua categoria. O inesperado, lembra Alkhas, foi em São Domingos, nos Jogos Pan-Americanos, quando a sabrista passou muito mal e ainda assim acabou ficando com a quinta colocação, depois de 40 dias de preparação na Europa. Élora ficou doente ainda no avião com destino à República Dominicana (teve de parar um dia no Panamá). Com um tipo de virose e desidratada, precisaria de pelo menos dez dias para se recuperar. Chegou a passar pelas poules, mas não conseguiu ir adiante depois de chegar entre as oito primeiras. "Agora, vamos ver. O Mundial é adulto, mas ela está bem preparada", diz o treinador (no último Mundial, em Lisboa, Élora foi 21ª colocada).