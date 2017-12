Brasileiros seguem para Mundial de Judô A equipe brasileira de judô, com 13 atletas, embarca no sábado para a disputa do Mundial do Japão, que acontece de 11 a 14 de setembro. Embalados pela boa performance no Pan de São Domingos, quando conseguiram 5 medalhas de ouro, 1 de prata e 4 de bronze, os judocas vão em busca da vaga na Olimpíada de Atenas - os 5 primeiros colocados de cada categoria estão automaticamente classificados. Dos atletas que estiveram no Pan, dois não irão ao Mundial. O ligeiro João Derly será substituído por Fúlvio Myata e a pesado Priscila Marques, contundida, não terá condições de lutar no Japão. Assim, a equipe brasileira terá: Marli Suzuki e Fúlvio Myata (ligeiro); Fabiane Hukuda e Henrique Guimarães (meio-leve); Tânia Ferreira e Luiz Francisco Camilo Júnior (leve); Vânia Ishii e Flávio Canto (meio-médio); Cristina Silva e Carlos Honorato (médio); Edinanci Silva e Mário Sabino (meio-pesado); Daniel Fernandes (pesado).