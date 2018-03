Brasileiros têm bom dia no iatismo Os velejadores Maurício Santa Cruz e Kiko Pelicano subiram da 32.ª para a 26.ª posição depois do segundo dia de disputa do Mundial da Classe Tornado, em Palma de Maiorca, na Espanha, que define as três últimas vagas para Atenas. O Brasil é o sexto na briga pelas vagas, atrás de Portugal (9.º), Rússia (12.º) , Canadá (16.º), Eslovênia (19.º) e Nova Zelândia (21.º).