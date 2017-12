Brasileiros têm jogos transferidos em Wimbledon Os organizadores do Aberto de Wimbledon pretendiam realizar 98 partidas nesta terça-feira, já que na segunda a rodada teve de ser cancelada por causa das chuvas. Porém, como muitos dos confrontos se estenderam mais do que o esperado, algumas partidas tiveram que ser transferidas para quarta-feira. Dentre os confrontos alterados para quarta estão os dos dois tenistas brasileiros que disputam a competição: Marcos Daniel, que enfrentará o finlandês Jarkko Nieminen, e Flávio Saretta, que vai pegar o sul-coreano Hyung-Taik Lee. Alguns favoritos ao título de Wimbledon também foram afetados e tiveram as partidas transferidas. Um deles é o australiano Lleyton Hewitt, que fará a sua estréia contra o Filippo Volandri. Já o croata Ivan Ljubicic pegará pela primeira rodada o espanhol Feliciano Lopez.