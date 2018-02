Brasileiros têm última oportunidade de índice para o Mundial Indoor

Atletas brasileiros terão no Desafio Brasil Caixa Indoor de Atletismo deste sábado a última oportunidade para tentar em casa os índices exigidos para o Mundial Indoor de Birmingham, que será realizado no início de março. Outros atletas estão em busca das marcas mínimas fixadas pela Iaaf no exterior, mas muitos tentarão no Centro de Treinamento da Vila São José, em São Caetano do Sul, uma vaga para integrar a delegação brasileira.

A lista será fechada na próxima segunda-feira e a ideia é ampliar a quantidade de atletas. No momento, o País contará no principal evento de atletismo do ano com Darlan Romani (arremesso de peso), Thiago Braz da Silva (salto com vara), Almir Júnior (salto triplo), Rosangela Santos (60 m), Letícia Cherpe de Souza (400 m) e Nubia Soares (salto triplo).

A expectativa é que cerca de 100 atletas busquem o índice neste sábado. Geisa Arcanjo, do arremesso de peso, precisa superar a marca de 18,20 m. Recentemente, ela atingiu 17,75 m no Torneio FPA e está otimista. "Estou animada com os treinamentos e com a mudança de técnica de arremesso feita pelo Justo”, disse, referindo-se ao consultor cubano Justo Navarro.

A competição terá ainda a presença de outros atletas com possibilidade, como Vitor Hugo dos Santos, Aldemir Gomes Junior, Derick de Souza Silva e Vitória Cristina Rosa, todos nos 60 m, Eder Antonio dos Santos, Gabriel Constantino e Eduardo dos Santos de Deus, nos 60 m com barreira, Talles Frederico Silva e Julia Cristina dos Santos, no salto em altura, e Karla Rosa da Silva, no salto com vara.

"Estou totalmente focado nas competições em pista coberta e vou acreditar no índice até a última oportunidade", afirmou Talles Silva, que precisa atingir os 2,33 m exigidos pela Iaaf. "Com determinação, consegui vaga nos Mundiais de Pequim 2015 e Londres 2017, além dos Jogos do Rio 2016. Tenho de acreditar no meu potencial", completou.