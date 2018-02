Brasileiros terminam etapa em 5.º nos caminhões no Dakar A equipe brasileira conseguiu um bom resultado na etapa desta quinta-feira e pulou para a quinta colocação na classificação geral da categoria caminhões do Rally Dakar. O trecho especial (cronometrado) foi realizado entre as cidades de Tan Tan (Marrocos) e Zouérat (Mauritânia), com 394 km de percurso. O time formado por André Azevedo, Maykel Justo e Mira Martinec completou a etapa com o tempo de 4h03min50s, cerca de 23 minutos atrás dos primeiros colocados, os holandeses Hans Stacey e Bernard der Kinderen e o belga Charly Gotlib. "O dia foi muito bom, seguimos sem problema mecânico algum, e a navegação também tem sido perfeita", comentou Azevedo, que largou apenas na 19ª colocação. "Recuperamos bem, fizemos uma média horário de 100 km, o que é bem alta para um percurso desse tamanho", completou. A segunda posição do dia ficou com o holandês Gerard de Rooy, que completou o trajeto 14 minutos atrás dos vencedores - ele compete ao lado de Arno Slaats e Tom Colsoul. Já os russos Ilgizaer Mardeev, Aydar Belyaev e Eduard Nikolaev ficaram em terceiro (3h56min10s). Com os resultados desta quinta, o time do piloto Stacey segue na ponta na classificação geral (17h45min13s), com 48min42s de vantagem sobre o segundo colocado, De Rooy. A terceira posição está com Mardeev, enquanto o brasileiro André Azevedo aparece em quinto (a 2h43min46s), empatado com o holandês Wulfert Van Ginkel. Classificação geral dos caminhões: 1. Stacey/Gotlib/Der Kinderen - 17h45min13s 2. De Rooy/Colsoul/Slaats - a 48min42s 3. Mardeev/Belyaev/Nikolaev - a 1h46min39s 4. Loprais/Gilar - a 2h42min44s 5. Azevedo/Justo/Martinec - a 2h43min46s