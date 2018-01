Brasileiros treinam com novo trenó O piloto Eric Maleson comandou hoje o treino da equipe de bobsled do Brasil, com o novo trenó verde e amarelo. O time, que ainda tem Cristiano Paes, Edson Bindilatti, Matheus Inocêncio e Rodrigo Palladino compete sexta-feira e sábado na Olimpíada de Inverno. Amanhã, Nikolai Hentsch compete no slalom gigante, nas montanhas de Park City, às 14 horas (de Brasília). Mirella Arnhold disputa o slalom na sexta.