Brasileiros usam vídeos franceses na preparação A seleção brasileira de judô embarcou ontem para a França, onde fará aclimatação para o Campeonato Mundial de Roterdã, Holanda, a partir do dia 26. O técnico da equipe masculina, Luiz Shinohara, afirma que os treinos físicos e técnicos estarão em segundo plano em Paris: a prioridade é a adaptação ao fuso horário, de 5 horas, além do estudo. Para o treinador, é hora de os judocas colocarem a cabeça para pensar. "Vamos aproveitar esse tempo na França para entrar no fuso e estudar alguns adversários que não conhecemos tão bem. Fizemos uma parceria com a equipe francesa. Vamos disponibilizar DVDs para eles de adversários latino-americanos, e eles nos fornecerão os dos europeus", conta Shinohara. O técnico quer aproveitar o momento de tranquilidade da seleção. Ao contrário de outras competições, quando sempre algum atleta trazia preocupação por causa de contusão, para este Mundial todos se encontram em boas condições físicas.