Brasileiros vão à final no hipismo Os cavaleiros brasileiros conseguiram vaga na final do Campeonato Mundial de Cavalos Novos, que está sendo disputado na cidade de Lanaken, na Bélgica. Para os animais de 5 anos, Bernardo Rezende Alves e César Almeida não cometeram erro no percurso desta sexta-feira e se classificaram. Já na série de 7 anos, Marcelo Lemos de Souza, Bernardo Rezende Alves e Luiz Felipe de Azevedo Filho vão disputar o título no domingo.