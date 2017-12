Brasileiros vão à final no Mundial O Brasil assegurou presença em duas finais do Mundial de Atletismo, nesta sexta-feira, com Márcio Simão, nos 110 metros com barreiras, e Osmar Barbosa dos Santos, nos 800 metros. As finais dos 110 m serão neste sábado, às 13 horas (horário de Brasília). Osmar disputa a decisão dos 800 metros, domingo, às 12h30, último dia de competições do Mundial - a 10ª edição, em 2005, será em Helsinque. Márcio ganhou vaga na final, no fotofinish - tanto que fechou a série em segundo, mas com o mesmo tempo - 13s48 - do terceiro colocado, o norte-americano Chris Phillips. ?Olhei do lado e vi o cara. Pensei, ´não filho´, é minha. O meu peito está lá, no fotofinish." É a primeira vez que os 110 metros com barreiras, uma prova que vem crescendo no Brasil, tem um corredor do País na final. O objetivo de Márcio continua sendo obter o recorde brasileiro, baixando o seu próprio tempo, de 13s38. Márcio fez o quarto melhor tempo na seletiva liderada pelo norte-americano Allen Johnson (13s19). Os outros brasileiros não passaram. Mateus Inocêncio foi 11° (13s59) e Redelen dos Santos o 21° (13s77). Osmar voltou a adotar a mesma estratégia de ir para a frente na corrida desta sexta-feira. Terminou a primeira série dos 800 metros em quarto (classificavam-se os dois primeiros de cada uma das três semifinais e mais os dois melhores tempos), com 1min45s07, tempo pior que o do dia anterior - ?sou leve e a chuva deixou a pista pesada, o que me atrapalho", comentou (nesta sexta, a chuva também baixou a temperatura em Paris). Mas a pista, de fato, estava pesada para todos os competidores e os vencedores das outras séries não fizeram tempos superiores aos de Osmar que assistiu às duas corridas qualificatórias seguintes a sua sentado no chão, na zona mista, apreensivo, esperando o resultado juntamente com os jornalistas. ?Estou dentro ainda, entre os oito", comemorou, após a torcida contra os rivais do lado de fora da pista. As medalhas de ouro desta sexta-feira: salto em distância, Dwight Phillips (EUA), 8,32 m; 200 m, John Capel (EUA), 20s30; 400 metros com barreiras, Felix Sanchez (DOM), 47s25.