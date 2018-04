Brasileiros vão às oitavas em etapa de vôlei de praia

Das quatro parcerias, somente a última não avançou como primeiro lugar de sua chave. Ricardo e Álvaro Filho precisaram passar pela repescagem para seguirem na competição. Neste sábado, eles enfrentam os irmãos Ingrosso, da Itália, em busca da vaga nas semifinais.

Alison e Emanuel se classificaram com maior facilidade. Terminaram em 1º lugar no Grupo B de forma invicta. Uma das duplas favoritas em Buenos Aires, Alison e Emanuel vão duelar com os norte-americanos Gibb e Patterson, neste sábado.

Vitor Felipe e Evandro apresentam rendimento semelhante. Ainda estão invictos e também terminaram a fase de grupos na liderança, mas do Grupo E. Seus próximos adversários serão os holandeses Spijkers e Varenhorst. Bruno Schmidt/Pedro Solberg, por sua vez, garantiram o primeiro lugar do Grupo D. Na sequência, vão enfrentar os suíços Gabathuler e Weingart.

Se as quatro duplas avançarem neste sábado, a etapa terá dois confrontos brasileiros nas quartas de final, que serão disputadas no mesmo dia. Semifinais e final estão marcadas para o domingo.