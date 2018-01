Brasileiros vão bem no Mundial de Surfe O primeiro dia de disputas na Praia da Joaquina do Nova Schin Festival WCT Brasil 2003 foi bom para os brasileiros. Dos 12 surfistas que participaram da repescagem, oito se classificaram para a terceira fase, que ocorre nesta sexta-feira na Praia da Joaquina ou na Praia Mole, dependendo das condições das ondas de cada uma. Tânio Barreto, Odirlei Coutinho, Renan Rocha, Marcelo Nunes, Rodrigo Dorneles, Paulo Moura, Victor Ribas e Peterson Rosa continuam na etapa brasileira do Mundial. A grande decepção foi a eliminação de Teco Padaratz. Também estão fora Fabio Gouvêia, Danilo Costa e Armando Daltro. Família - Jovem e solteiro, o perfil de um surfista. Seu esporte é muito mais que competição, é uma forma de divertimento. Afinal, estão sempre brincando. Mas como toda regra tem exceção, existem os que se apaixonam e resolvem constituir família. Daí para a frente tem aventura muito maior do que quebrar ondas. Nos dez meses nos quais passam viajando pelo mundo para a disputa das etapas do WCT, superar a saudade é o desafio. São horas trocando mensagens pelo computador ou falando ao telefone. Em Florianópolis, dois surfistas resolveram o problema trazendo consigo os familiares. Mark Occhilupo, o Touro Indomável Australiano, ex-campeão mundial e grande ídolo do esporte, não anda mais em turma, fazendo bagunça - seus compatriotas vivem contando piadas e brincando. Agora, dedica-se à mulher, uma bela moça de traços orientais, e ao pequeno filho. Dizem ser os grandes responsáveis por afastá-lo das drogas. O baiano Armando Daltro, o Mandinho, seguiu o exemplo de Occhilupo: trouxe a mulher Luciana e o filho Davi, de oito meses, para Santa Catarina. ?Fiquei 20 dias sem vê-los. Precisava ficar mais perto deles?, disse Mandinho, referindo-se às etapas da França e Espanha. Seu sonho é homenagear Davi. ?Estou tentando, de todas as formas, ganhar para levá-lo ao pódium.? A felicidade de Mandinho só é quebrada quando o assunto é a velocidade da disputa do WCT. ?Os gringos querem ir embora e ficam exigindo que a etapa seja realizada mesmo com praias onde as ondas estão ruins.? Frutas - Apesar de não esconderem a ansiedade de voltar para casa, os australianos demonstram também estarem bem à vontade no Brasil. Saem para dançar, curtir a noite catarinense e aproveitam a condição de ídolos para paquerar algumas fãs. Na comida, outro grande momento de prazer, especificamente nas frutas. No café da manhã, cada um degusta, sem exagero, de três a quatro pedaços de melancia e repetem a quantidade na porção de abacaxi. Mamão papaya também faz sucesso entre os 24 surfistas australianos. De acordo com a direção do Praia Mole Park Hotel, onde todos os surfistas que disputam o WCT estão hospedados, são consumidas três melancias grandes e 32 abacaxis por dia. Susto - Quarta-feira à noite, na escuridão da Ilha de Florianópolis, que sofreu com o blecaute, um incidente agitou os surfistas na hora do jantar. De repente, surgiu alguém gritando. ?Fire, fire, fire? (fogo, em inglês) e correndo para todos os lados. Com velas espalhadas pelos quartos e corredores do hotel, todos riam pensando tratar-se de mais uma brincadeira. Não era. Um princípio de incêndio no quarto 307, dos surfistas Dean Morrison e Mick Fanning - estavam em uma festa, fora do hotel - causou pânico. Suas pranchas pegaram fogo e a fumaça preta dominou os corredores. Com o auxílio de alguns hóspedes, o incêndio foi controlado. Após o susto, os surfistas brincaram com a situação, dando muitas gargalhadas.