Brasileiros vão bem no qualifying em Paris O tênis brasileiro começou bem a disputa do qualifying de Roland Garros, em Paris. Número 1 do País, Thomaz Bellucci bateu Martin Slanar por 6/4 e 6/4; Franco Ferreiro venceu Alex Kuznetsov por 6/2 e 6/1; João Souza superou Rainer Esteinger por 6/3 e 6/3; e Tiago Alves ganhou de Daniel de La Nava por 7/6 (5), 6/7 (6) e 7/5.