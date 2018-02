Brasileiros vão mal nos caminhões, mas ganham uma posição Os brasileiros que disputam a categoria caminhões do Rally Dakar 2007 contaram com a sorte na terceira etapa da competição, nesta segunda-feira, entre as cidades de Nador e Er Rachidia, no Marrocos. André Azevedo, Maykel Justo e o checo Mira Martinec terminaram apenas na 17ª colocação, com o tempo de 4h20min23s, quase uma hora atrás do vencedor, o caminhão do russo Vladimir Chagin. A sorte dos brasileiros foi que outros competidores mais próximos também não tiveram um bom desempenho na etapa e, assim, a equipe Petrobras Lubrax conseguiu subir da 10ª para a 9ª posição na classificação geral. A liderança segue com Chagin, acompanhado de perto pelo holandês Gerard De Rooy, que completou a etapa em segundo lugar. Classificação geral dos caminhões após a 3ª etapa: 1.º - Chagin/Yabukv/Savostin - 5h02min59s 2.º - De Rooy/Colsoul/Slaats - a 9min53s 3.º - Stacey/Gotlib/Der Kinderen - a 11min09s 4.º - Jacquot/Alcaraz/Van Genugten - a 14min35s 5.º - Reshetnikov/Mokeev/Kupriyanov - a 36min23s 9.º - André Azevedo/Maykel Justo/Mira Martinec - a 1h12min57s