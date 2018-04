Brasileiros vencem na Copa do Mundo de Vôlei de Praia

Sem atuar juntas há mais de cinco meses, Maria Elisa e Talita estrearam com vitória sobre Seerungen e Bauda, das Ilhas Maurício, por 2 sets a 0, com parciais de 21/6 e 21/4. No segundo jogo da quarta-feira, elas venceram as canadenses Bansley e Maloney por 2 sets a 0, com parciais de 21/12 e 21/10.

"Já temos um entrosamento natural de quatro anos que jogamos juntas. Este ano já tive duas outras parceiras e a Talita era com quem eu menos me preocupava em termos de entrosamento. Termos um jogo mais tranquilo na estreia foi bom para esse reencontro, que me deixa muito feliz. Admiro muito a Talita e conquistamos muitas coisas juntas", disse Maria Elisa.

Com os triunfos, Maria Elisa e Talita lideram o Grupo A com duas vitórias, mesma campanha das alemãs Holtwick e Semmler, mas com vantagem no saldo de sets. As duas melhores duplas de cada chave, que conta com cinco duplas, avançam às semifinais. Nesta quinta-feira, as brasileiras disputarão dois jogos. Elas vão enfrentar Kolocova e Slukova, da Republica Checa, e Holtwick e Semmler, da Alemanha.

Pelo torneio masculino, os atuais vice-campeões olímpicos superaram os japoneses Aoki e Ogawa por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/10. Assim, eles dividem a liderança do Grupo A com los etões Plavins e Smedins, que derrotaram os venezuelanos Jackson e Leon (22/20 e 21/13).

"Foi uma boa estreia. Chegamos ontem da Argentina, onde disputamos uma etapa do Circuito Mundial. Esse início de competição é difícil. Não conhecíamos esse time do Japão. Aqui estão as 10 melhores duplas do mundo. Precisamos de muita calma. Começamos com o pé direito. Agora temos que crescer no campeonato", disse Alison.

Alison e Emanuel voltam a jogar nesta quinta-feira. Os brasileiros entram em quadra em Campinas às 11 horas, quando vão enfrentar os venezuelanos Jackson e Leon.