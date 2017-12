Brasileiros vencem na estréia do qualifying de Wimbledon O tenista brasileiro André Sá estreou com vitória no qualifying de Wimbledon. Nesta segunda-feira, ele derrotou o norte-americano Amer Delic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2. Para entrar na chave principal da competição inglesa, um tenista precisa conquistar três vitórias. Agora, o brasileiro vai enfrentar na próxima fase do qualifying o norte-americano Jesse Witten, que nesta segunda derrotou o tenista israelense Dudi Sela por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 7/6 (7/5) e 6/4. Outro brasileiro que estreou com vitória no qualifying foi Julio Silva, que fez 2 a 1 no sérvio Nenad Zimonjic, de virada, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/4. Silva vai pegar na próxima fase o suíço George Bastl, que eliminou o argentino Cristian Villagran por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Os brasileiros Marcos Daniel e Flávio Saretta já estão garantidos na chave principal de Wimbledon, que começa no dia 26 de junho.