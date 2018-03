Brasileiros vencem no vôlei de praia Ricardo e Emanuel ganharam neste domingo, em Marselha, a segunda etapa seguida do Circuito Mundial de Vôlei de Praia - tinham vencido também no dia 6 em Stanvager, na Noruega. Na final do torneio na França, a dupla brasileira derrotou os irmãos suíços Paul e Martin Laciga por 2 sets a 1, com parciais de (21/18, 20/22 e 15/13). Entre as mulheres, a vitória na etapa de Marselha foi das norte-americanas May e Walsh, que derrotaram na final deste domingo as brasileiras Ana Paula e Sandra Pires por 2 a 0 (21/10 e 21/13). A sexta etapa do Circuito Mundial acontece de 31 de julho a 3 de agosto, em Klagenfurt, na Áustria.