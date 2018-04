Brasileiros vencem qualifying em etapa argentina do vôlei de praia

CORRIENTES - As duas duplas brasileiras que entraram no qualifying da terceira etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, o Grand Slam de Corrientes, tiveram sucesso. Com as vitórias nesta quarta-feira na Argentina, Maria Clara/Carol e Vitor Felipe/Evandro conseguiram entrar na chave principal da competição, que terá a presença de outros seis representantes do Brasil: Maria Elisa/Ágatha, Taiana/Talita, Lili/Bárbara Seixas, Alison/Emanuel, Bruno Schmidt/Pedro Solberg e Ricardo/Álvaro Filho.

Apesar de terem conquistado a medalha de bronze na etapa anterior, em Xangai, na China, as irmãs Maria Clara e Carolina precisaram disputar o qualifying em Corrientes. Mas não tiveram problemas para superar nesta quarta-feira as austríacas Klopf e Teufl com um duplo 21/15.

Entre os homens, Vitor Felipe e Evandro precisaram vencer dois jogos no qualifying, diante dos suíços Kissling G. e Kissling J. (21/19, 20/22, 15/8) e dos venezuelanos Hernandez e Fañe (duplo 21/19). Assim, eles também conseguiram entrar na chave principal do Grand Slam de Corrientes.

As outras seis duplas brasileiras já estavam previamente garantidas na chave principal em Corrientes, por causa da posição que ocupam no ranking mundial. Assim, quando a disputa começar nesta quinta-feira, o Brasil terá oito candidatos ao título da competição na Argentina.