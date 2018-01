Brasileiros vencem torneio de boxe Com a conquista de cinco da seis medalhas de ouro em disputa, o Brasil foi o vencedor do Torneio Internacional de Boxe, durante a 3ª etapa do Circuito Brasil Olímpico, neste domingo, realizado na arena de Copacabana, zona sul do Rio. A única derrota brasileira foi na categoria meio-médio ligeiro (até 64 kg), para o argentino Marcos Maidana. O evento também reuniu pugilistas italianos. E o próximo desafio dos atletas será as eliminatórias, no início de fevereiro, em Belém, para o Pan-Americano de 2003, em São Domingos, na República Dominicana. "Nós fomos privilegiados em poder participar de um torneio internacional. Esse tipo de competição dá bagagem e serve para a gente ver como está em relação aos atletas dos outros países", disse Joílson Gomes dos Santos, de 24 anos, bicampeão brasileiro e vencedor na categoria médio (até 75 kg). Com o pensamento voltado para a disputa das eliminatórias para o Pan de 2003, James Jean Pereira fez previsões otimistas para a competição. O vencedor da categoria mosca (até 51kg) destacou que o Brasil terá condições de conquistar vaga em todas as 11 categorias da modalidade. Os outros vencedores do dia foram Carlos Oliveira Souza, na categoria pena (até 57kg), Alessandro Matos, leve (até 60kg), e Erivan Conceição, meio-médio (até 69kg). Uma das curiosidades da competição foi que os atletas brasileiros optaram por não receber a premiação do Circuito Brasil Olímpico para que os competidores estrangeiros pudessem ser contratados. A terceira etapa do Circuito Brasil Olímpico teve seu início no dia 11 e terminou neste domingo, com os combates do boxe. Durante a semana, aconteceram as disputas do judô, esgrima, levantamento de peso, tae kwon do, luta olímpica e ginástica artística.