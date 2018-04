Brasileiros viajam confiantes para World Masters de Judô na Rússia

SÃO PAULO - A seleção brasileira de judô embarcou na noite de segunda-feira para a cidade de Tyumen, na região da Sibéria, na Rússia, onde vai participar no próximo fim de semana do World Masters, a segunda competição mais importante do ano. A delegação de 22 atletas viajou confiante na possibilidade de conquistar várias medalhas, especialmente pelo fato de possuir 12 cabeças de chave, o que pode facilitar a disputa, como lembrou Ney Wilson, gestor técnico das equipes adultas.

"Estamos indo para a competição com 12 cabeças de chave o que, em princípio, facilita o caminho desses atletas até uma medalha. Isso é fruto do planejamento feito pela direção da CBJ e pela comissão técnica visando uma boa participação nessa competição que é um dos nossos maiores objetivos na temporada, ao lado do Mundial do Rio. Estamos com um time bastante forte e isso mostra que o projeto está sendo bem executado", afirmou.

O World Masters só perde em importância neste ano para o Mundial, marcado para o Rio, em setembro. A disputa reúne os 16 melhores judocas do mundo em 14 categorias e só dá menos pontos no ranking do que o torneio olímpico e o próprio Mundial. O campeão em Tyumen conquistará 700 pontos, enquanto o vice vai ficar com 420 e o terceiro levará 180 pontos.

Uma das representantes do Brasil no torneio, Maria Suelen Altheman acredita que pode conquistar um bom resultado na Sibéria. "Acho que consigo me controlar melhor por conhecer mais as adversárias e por ter conseguido participar de mais torneios internacionais desde os Jogos Olímpicos do ano passado. A competição tem um nível muito alto e não existe luta fácil. Cada luta é como se fosse uma final", disse.

Esta será a quarta vez que o World Masters será disputado e o Brasil tem oito medalhas no retrospecto, mesmo tendo passado em branco em 2010, na cidade de Suwon, na Coreia do Sul. Em Baku, em 2011, Leandro Guilheiro (81kg) conquistou a prata e Sarah Menezes (48kg) faturou o bronze. Na cidade de Almaty, no Casaquistão, em 2012, Mayra Aguiar (78kg) e Rafael Silva (+100kg) foram campeões. Sarah voltou a faturar o bronze, mesma medalha que foi conquistada por Rafaela Silva (57kg), Tiago Camilo (90kg) e Hugo Pessanha (90kg).

De acordo com a programação, vão lutar no sábado as mulheres das categorias 48kg, 52kg, 57kg e 63kg e os homens do 60kg, 66kg e 73kg. Já no domingo, vão competir as judocas dos pesos 70kg, 78kg e +78kg e os homens das categorias 81kg, 90kg, 100kg e +100kg.

Confira a lista de representantes brasileiros:

Feminino:

Ligeiro (48kg): Sarah Menezes e Gabriela Chibana

Meio Leve (52kg): Érika Miranda e Eleudis Valemtim

Leve (57kg): Rafaela Silva e Ketleyn Quadros

Meio Médio (63kg): Katherine Campos

Médio (70kg): Maria Portela

Meio Pesado (78kg): Mayra Aguiar

Pesado (+78kg): Maria Suelen Altheman e Rochele Nunes

Masculino:

Ligeiro (60kg): Felipe Kitadai e Diego Santos

Meio Leve (66kg): Luiz Revite

Leve (73kg): Bruno Mendonça

Meio Médio (81kg): Victor Penalber

Médio (90kg): Tiago Camilo

Meio Pesado (100kg): Renan Nunes e Luciano Corrêa

Pesado (+100kg): Rafael Silva, Walter Santos e David Moura