Brasiliense: Jacaré aposta nos seus veteranos Nome: Brasiliense Futebol Clube Fundação: 1/8/2000 Presidente: Luiz Estevão End: Setor Indústrial de Taguatinga, q. 2, lote 17 Site: www.brasiliensefc.net Na defesa, Júnior Baiano é o xerife. Iranildo e Athirson formam dupla no meio-de-campo. No ataque, Dimba é o homem-gol. Os quatro veteranos, que fizeram sucesso no futebol carioca nos anos 90, formam a base do Brasiliense, que volta a apostar em atletas rodados para a disputa de um torneio nacional.Renovação? Apenas no banco de reservas. O presidente do clube, o ex-senador (cassado) Luiz Estevão, resolveu dar nova chance a Gerson Andreotti, treinador que já ganhou título com o clube. O sonho, na Boca do Jacaré, é voltar à Série A. Técnico: Gérson Andreotti >títulos: Brasileiro Série C e Estadual (3 vezes) >último clube: Brusque ESTÁDIO: BOCA DO JACARÉ Localização: Av. Elmo Serejo, s/n - Taguatinga (DF) Capacidade: 30 mil pessoas Inauguração oficial: 23/4/1978 ELENCO GOLEIROS Guto, Osmair, Lucas e Wesley ZAGUEIROS Junior Baiano, Ailson, Fábio Braz e Padovani. LATERAIS Patrick, Gleidson, Eduardo, Valdir e Éverton MEIO-CAMPISTAS Jardel, Coquinho, Juninho, Carlos Lima, Bidú, Athirson, Iranildo, Adrianinho, Diego Macedo, Marcinho, Walmir e Thiago Félix ATACANTES Dimba, Moré, Jóbson, Leandro Neto, Rodrigo Félix, Janailson, Rafinha e Kaike Moreno