Brasiliense tenta assumir a liderança O Brasiliense pode assumir hoje a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 7 pontos, o time do estreante técnico Alfinete precisa vencer o Ceará, no Castelão, às 20h30, para alcançar o Corinthians (9 pontos). Em Curitiba, o Paraná tenta seu primeiro triunfo, contra o Bragantino. Ainda nessa quarta rodada, o Avaí recebe o Santo André, em Florianópolis.