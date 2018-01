Brasiliense vence Pan-Americano no Rio Por pouco o Brasil não comemora os dois títulos do Pan-Americano de Triatlo, disputado neste domingo na praia de Copacabana, zona sul do Rio. O brasiliense Leandro Macedo, de 34 anos, foi o grande vencedor da categoria masculina, enquanto a norte-americana Kelly Handel, de 24 anos, no feminino. A carioca Sandra Soldan chegou em terceiro e reclamou de uma irregularidade na prova. Segundo a triatleta, tanto Kelly quanto a segunda colocada, a canadense Natasha Fillol, pedalaram na prova de ciclismo junto de um pelotão masculino, atitude proibida pelo regulamento. Com isso, elas teriam ganho cerca de um minuto, eliminando as chances de Sandra ser campeã. A brasileira prometeu entrar com um recurso para eliminar as duas. A primeira prova foi a natação. No masculino, o brasileiro Paulo Myashiro de Abreu foi o primeiro a completar o percurso de 1,5 Km e iniciou o ciclismo seguido de perto por vários outros atletas, entre eles o argentino Daniel Fontana, que buscava o bicampeonato da competição. No feminino, a norte-americana, Susie Gallucci disparou na frente. Sandra estava em segundo e a favorita Carol Montgomery, do Canadá, em quarto. O ciclismo é considerado por muitos atletas como uma das etapas mais difíceis do triatlo. "É a parte mais técnica da competição. Felizmente fiz uma estratégia perfeita e consegui vencer", afirmou Leandro, que assumiu a liderança nessa prova, após os 40 km de percurso. No feminino, Susie continuava absoluta, distanciando-se cada vez mais das adversárias. A última etapa eram os de Km da corrida. No masculino, após 1 hora, 54 minutos e 55 segundos, Leandro cruzou a linha de chegada. O segundo colocado foi o venezuelano Gilberto Gonzalez e o terceiro foi Daniel Fontana. No feminino, Kelly surpreendeu ao suprir a diferença em relação a Susie e venceu com o tempo de 2 horas, sete minutos e 19 segundos. "É o meu primeiro ano como profissional e consegui pontuar. Foi uma competição muito difícil por causa do forte calor", afirmou Kelly. Já Sandra, lamentava sua fraca atuação. "Não estava num dia legal. Não descansei direito durante a semana", disse. Os vencedores somaram 400 pontos no ranking mundial. O próximo desafio de Leandro será o Circuito Mundial, em Nice, na França, em 2003, enquanto Kelly sonha com as Olimpíadas de Atenas, em 2004. Amadores - Mais cedo, antes da categoria principal, aconteceram as etapas amadoras por idade. Além delas, aconteceu uma disputa entre deficientes físicos. O destaque foi Rivaldo Martins, de 42 anos, que possui uma prótese no lugar da perna esquerda. O atleta foi o vencedor e ainda chegou na frente dos corredores acima de 40 anos e que não tem problemas físicos. "Larguei um minuto depois deles e, além de vencer a minha categoria, cheguei na frente dessa outra", disse Rivaldo, que pela primeira vez, correu com atletas sem problemas físicos com idade compatíveis a sua. "Sempre corri contra atletas mais novos e isso dificultava o meu trabalho."