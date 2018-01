Break dance vira modalidade olímpica e dará medalha nos Jogos da Juventude

O Comitê Olímpico Internacional (COI) surpreendeu ao adicionar uma modalidade esportiva inusitada ao programa dos Jogos Olímpicos da Juventude que serão disputados em Buenos Aires, na Argentina, em 2018. Pela primeira vez a entidade admitiu que dança é um esporte, incluindo o break dance na competição.

A proposta de transformar "dance sport" em modalidade olímpica havia antes passado pelo grupo de trabalho tripartite dos Jogos Olímpicos da Juventude e pelo Comitê Organizador de Buenos Aires-2018, sendo aprovada na quarta-feira pelo Comitê Executivo do COI.

A entidade não detalhou como será a competição, mas sabe-se que ela terá o consagrado formato de "batalha", com duas equipes mistas de dançarinos se revezando na pista, respondendo à dança do time rival. A inclusão da dança está ligada à missão dos Jogos da Juventude de "levar esporte para o povo" e aproximar os jovens do olimpismo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além do break dance, o COI também aprovou a inclusão de escalada esportiva e do caratê nos Jogos de Juventude, modalidades que já estarão nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. No caso do caratê, só haverá disputa do kumitê, que não envolve confronto atleta contra atleta.

Para o COI, essas modalidades representam um "misto de esportes urbanos emergentes e universais, com um significante apelo jovem". Nos três casos, haverá números iguais de vagas para homens e mulheres. Na escalada e no caratê serão três provas por gênero, contra só uma em Tóquio-2020.