Briatore, quatro títulos e muitas acusações

O recente episódio do GP de Cingapura de 2008 é apenas mais um deles. Em 1994, Schumacher, seu piloto, deliberadamente bateu na Williams de Damon Hill, na etapa de encerramento da temporada, na Austrália, para conquistar o campeonato. Naquele mesmo ano, a própria FIA reconheceu não ter como controlar se o carro da Benetton possuía ou não o decisivo controle de tração. Sabe-se que mascarava o recurso. Briatore autorizou, ainda, a retirada de um filtro do sistema de reabastecimento de combustível, fornecido por empresa contratada pela FIA.

Briatore liderou greve contra Max Mosley no GP da Espanha, após a morte de Ayrton Senna, por não concordar com as mudanças introduzidas nos carros, a fim de aumentar a segurança. Acabou perseguido por Mosley. Agora, o dirigente parece que vai finalmente pegá-lo no dia 21, em Paris. As evidências de sua ação no acidente causado por Nelsinho Piquet em Cingapura são grandes.

A própria história da F-1 apresenta outros casos de tentativas de trapaça. Ainda neste ano, Lewis Hamilton, da McLaren, mentiu para os comissários do GP da Austrália ao afirmar que não deixou Jarno Trulli ultrapassá-lo com a presença do safety car na pista. As conversas por rádio com a equipe provaram o contrário. A mesma McLaren envolveu-se em sério escândalo de espionagem em 2007.