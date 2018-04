Briga pelo Mundial de Moscou esquenta GP em Belém

A chance de conseguir a classificação para o Mundial de Moscou já no início da temporada é a principal motivação dos atletas que disputam o GP Brasil. O torneio começa às 8h35, no Estádio do Mangueirão, com a prova masculina do lançamento do martelo.

Mauro Vinícius da Silva, o Duda, é um dos que esperam atingir o índice em Belém. Campeão mundial indoor do salto em distância e finalista olímpico em 2012, o saltador tem chegado perto da marca classificatória nos torneios que disputou. "Eu gosto de saltar em Belém, com o público que sempre apoia, e espero que o índice saia lá. Nunca comecei tão bem uma temporada", disse Duda, que já fez 8,08 m no ano – o índice mínimo exigido pela CBAt é de 8,10 m.

Maurren Maggi fará em Belém sua primeira competição no ano. Campeã olímpica do distância em Pequim-2008, a saltadora de 36 anos vai poupar esforços para tentar chegar em boa forma física na Olimpíada do Rio, em 2016. Mesmo assim, espera conseguir o índice (6,65 m) para o torneio de Moscou, que será realizado em agosto. Na mesma prova, Keila Costa também tentará a classificação.

Mas a equipe brasileira já tem atletas classificados para o Mundial. Em Belém, são destaque na disputa feminina dos 100 metros. Ana Cláudia Lemos bateu, há uma semana, o recorde sul-americano (que era dela desde 2010) com a marca de 11s13. Outra velocista, Franciela Krasucki, também está garantida.

Entre os estrangeiros, destaque para o cubano Lázaro Borges, vice-campeão mundial do salto com vara. Ele vai duelar com os brasileiros Augusto Dutra (que já tem índice para o Mundial), Thiago Braz (campeão mundial juvenil) e Fábio Gomes dos Santos. Outra estrela do meeting é o bahamense Michael Mathieu, campeão olímpico do revezamento 4x400 m, mas que disputará no Brasil os 200 metros.

Outros dois torneios serão realizados na turnê internacional. O GP de Uberlândia acontece quinta-feira, na pista do Sesi. No próximo domingo pela manhã, a pista do Ibirapuera recebe o GP de São Paulo.