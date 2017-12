Briga será boa nos 110 m sobre barreiras A prova dos 110 metros sobre barreiras do Meeting do Rio de Janeiro, dia 16, e também do Meeting de Belém do Pará, dia 23, terá a participação do norte-americano Chris Phillips, quinto no Mundial de Paris/2003, confirmada nesta terça-feira pela Confederação Brasileira de Atletismo. Phillips conseguiu 13s26 na fase preliminar do Mundial e é sexto colocado no ranking da IAAF, a Associação das Federações Internacionais de Atletismo. O brasileiro Márcio Simão de Souza, de 28 anos e que tem 13s38 do Meeting do Rio/1999, foi bronze no Pan de São Domingos/2003 e bateu o recorde sul-americano indoor dos 60 m sobre barreiras em fevereiro, com 7s60. Também está inscrito Redelém Melo dos Santos, de 27 anos, recordista sul-americano dos 110 m sobre barreiras com 13s34, atual 17º no ranking mundial. Matheus Inocêncio (19º), Anselmo Gomes da Silva (34º) e o equatoriano Jackson Quiñonez (32º) são os outros nomes confirmados.