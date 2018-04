Brigada ligeira

Pois a convocação inicial, na arrancada da segunda Era Felipão, deixou boa impressão, pelo menos em setor em que é ele conservador e que costuma render-lhe críticas. O técnico ignorou força física e optou por atletas habilidosos, na função de volante (uso o termo para ficar mais fácil a compreensão), além de meias pra lá de atrevidos e ágeis. Uma surpresa muito agradável. Ou ilusão?!

A presença de Arouca, Paulinho e Ramires revela tendência alentadora, já ensaiada pelo antecessor: a da valorização de profissionais versáteis no meio, que ostentem notória eficiência na destruição, além de fôlego e recursos suficientes para servirem de alternativa em jogadas ofensivas. O trio está acostumado a duplas funções em suas equipes de origem. Tomara a experiência perdure, independentemente do resultado do amistoso com a Inglaterra. Amém!

Incluiria Hernanes nesse bloco, porque na Lazio, em diversas ocasiões, se vê obrigado a recuar para proteger a defesa, como ontem diante da Juventus. É outro que desempenha com naturalidade o papel de transição entre o meio e o ataque. Há tempos mostra regularidade na Itália e andava escanteado por Mano.

O olhar generoso para quem sabe criar se estendeu para Oscar, Lucas e Ronaldinho. Os dois rapazes evoluíram sob o comando anterior e pavimentam caminho para o Mundial. O gaúcho recuperou ânimo no Atlético-MG, retorna com a função de criar, atrair atenção dos rivais e, dependendo do comportamento, atuará como líder. Permanecer depende só dele, e o professor se dispôs a correr o risco, como prova de confiança e em nome da experiência vitoriosa de 11 anos atrás. Que não seja um surto saudosista do chefe, já que foi importante na campanha do penta na Ásia.

Esses homens deixam a equipe ligeira, leve. Que assim seja, e que Felipão não caia na tentação de ressuscitar guardiães ao estilo Felipe Melo. O meio-campo não carece de xerifes, mas de solistas e maestros. Quem sabe, no futuro, se arrume espaço para Ganso na orquestra. A saúde deverá pesar, a favor ou contra o são-paulino. Kaká de novo é incógnita.

A comissão de frente manteve convicções de Felipão, com a presença de centroavantes, casos de Fred e Luis Fabiano, jogadores de área. Neymar nem se discute, e Hulk se beneficia pelo empenho prévio. Esse setor ainda mudará - Pato, por exemplo, tem chance, se parar de se machucar. A defesa teve como novidade a chegada de Dante. O moço tem jogado com segurança no Bayern de Munique.

O gol chama a atenção. A aposta em Julio Cesar permite ser interpretada como reverência ao currículo e mais um reconhecimento à experiência. Também pode significar que a comissão técnica tenha chegado à conclusão - preocupante - de que na atualidade não há um goleiro que desperte confiança irrestrita. Fico com esta hipótese. Julio Cesar atua no Queens Park Rangers, lanterna no torneio inglês. Será que Felipão vê nele o papel que Dino Zoff representou para a Itália em 1982? E o Cavalieri...? Nada.

Ok, o time reinicia trajetória pra Copa. Leva um crédito, sem prevenção.