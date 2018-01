Brigas atrapalham carreira de Popó Desde abril, a vida de Acelino "Popó" Freitas não pára de ter reviravoltas. Todas empurradas pela mulher do lutador, Eliana Guimarães, que comprou uma briga com os donos da Oficina de Idéias, empresa que agencia a carreira de Popó praticamente desde seu início profissional no boxe. Agora a carreira do lutador pode ficar paralisada por problemas na Justiça na briga entre todos os empresários que tinham controle sobre sua vida profissional. Para entender todo o problema, o ideal é voltar ao começo da carreira internacional de Popó, em 1997. Leia mais no Jornal da Tarde