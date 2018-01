Brigas prejudicam equipe de boxe De um lado, Newton Campos, 76 anos, presidente da Federação Paulista de Pugilismo. Do outro, Luiz Cláudio Boselli, 45 anos, presidente da Confederação Brasileira de Boxe. Os principais derrotados: os pugilistas amadores brasileiros. Uma briga entre os dois maiores dirigentes do boxe brasileiro está prejudicando a preparação dos atletas paulistas que farão parte da equipe brasileira que vai treinar para a disputa do Campeonato Sul-Americano, em abril, na Colômbia. Leia mais no Jornal da Tarde