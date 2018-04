Briscoe vence GP de Chicago na Indy; Moraes é terceiro

O destaque brasileiro na corrida foi Mário Moraes, da equipe KV, que chegou em terceiro e conquistou seu melhor resultado na Indy. Já Hélio Castroneves, companheiro de Briscoe na Penske, chegou a liderar em Chicago, mas abandonou a 16 voltas do fim por problemas de suspensão. Tony Kanaan, da Andretti Green, ficou por algum tempo entre os primeiros, mas caiu de rendimento e terminou na 13.ª posição.

Mesmo com o abandono, Castroneves segue em quarto na temporada, com 383 pontos. O brasileiro aparece logo atrás de Dixon, que ficou mais longe do título com a derrota para Briscoe na linha de chegada. Agora, o neozelandês soma 517 pontos e está atrás do vice-líder Franchitti, que tem 525. Quinta colocada no geral, a norte-americana Danica Patrick terminou na 12.ª colocação na noite deste sábado e tem 353 pontos.

A próxima e penúltima etapa da Fórmula Indy será o GP de Motegi, no Japão. A corrida está marcada para o dia 19 de setembro, e pode já ter a definição do campeão de 2009. No entanto, a tendência é que Briscoe só consiga confirmar o título na última prova, em Miami, no dia 10 de outubro.

Confira a classificação final do GP de Chicago:

1.° - Ryan Briscoe (AUS/Penske), 200 voltas em 1h42min34s3051

2.° - Scott Dixon (NZL/Ganassi), a 0s0077

3.° - Mário Moraes (BRA/KV), a 0s0699

4.° - Dario Franchitti (ESC/Ganassi), a 0s997

5.° - Graham Rahal (EUA/Newman-Haas-Lanigan), a 0s1295

6.° - Ed Carpenter (EUA/Vision), a 0s1668

7.° - Oriol Servià (ESP/Rahal Letterman), a 0s2612

8.° - Tomas Scheckter (AFS/Dreyer & Reinbold), a 0s2683

9.° - Raphael Matos (BRA/Luczo Dragon), a 0s3356

10.° - Justin Wilson (ING/Dale Coyne), a 0s4344

11.° - Marco Andretti (EUA/Andretti Green), a 0s5224

12.° - Danica Patrick (EUA/Andretti Green), a 0s5840

13.° - Tony Kanaan (BRA/Andretti Green), a 0s8269

14.° - Sarah Fisher (EUA/Sarah Fisher), a uma volta

15.° - Ryan Hunter-Reay (EUA/Vision), a uma volta

16.° - Mike Conway (ING/Dreyer & Reinbold), a uma volta

17.° - E.J. Viso (VEN/HVM), a duas voltas

18.° - Robert Doornbos (HOL/Newman-Haas-Lanigan), a três voltas

19.° - Jaques Lazier (EUA/Curb-Agajanian-3G), a cinco voltas

Não completaram a prova:

Hélio Castroneves (BRA/Penske), a 16 voltas

Milka Duno (VEN/HVM, a 45 voltas

Dan Wheldon (EUA/Panther), a 105 voltas

Hideki Mutoh (JAP/Andretti Green), a 110 voltas