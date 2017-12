Britânica bate recorde da maratona A britânica Paula Radcliffe quebrou neste domingo o recorde mundial da maratona, ao vencer a prova de Chicago com o tempo de 2h17s18, superando a antiga marca da queniana Catherine Ndereba (2m18s47). No masculino, a vitória foi do marroquino naturalizado norte-americano Khalid Khannouchi, que completou o percurso em 2h05s56. Radcliffe conseguiu esta incrível marca já na segunda vez que disputa uma maratona. Na primeira oportunidade que correu a distância de 42.195 km, dia 14 de abril, em Londres, ficou a apenas 10 de segundos do recorde mundial de Ndereba, obtido justamente na prova de Chicago do ano passado. Com isso, a britânica fecha com chave de ouro a sua temporada, em que conquistou o título mundial de cross, em março, e foi campeã européia nos 10.000 metros, em agosto.