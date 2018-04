Britânica bate recorde na natação A nadadora britânica Zoe Baker bateu neste domingo o recorde mundial dos 50 metros peito, em piscina curta, com o tempo de 30s31, em mais uma etapa da Copa do Mundo de Natação, disputada em Berlim, na Alemanha. Com a nova marca, Baker supera o antigo recorde de 30s43 da sueca Emma Igelstroem, registrado em 23 de janeiro último, em Estocolmo. Nos 100 metros borboleta, o nadador alemão Thomas Rupprath bateu o seu próprio recorde. Ele venceu a final da Copa do Mundo de Natação nesta modalidade, com o tempo de 50,1 segundos, melhorando o seu tempo em 16 centésimos de segundo. A marca anterior tinha sido estabelecida em dezembro do ano passado, quando Rupprath venceu o título europeu em Amberes, na Bélgica.