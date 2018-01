Britânico vence disputa do salto em penhasco no Mundial de Kazan O britânico Gary Hunt saiu vitorioso, nesta quarta-feira, na disputa do salto em penhasco no Mundial de Esportes Aquáticos em Kazan, na Rússia. Hunt, o medalhista de prata há dois anos, manteve a liderança obtida na última segunda-feira e assegurou o ouro com um total de 629,30 pontos.