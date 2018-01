Britânico vence etapa do Rio do Mundial de Corrida Aérea O britânico Paul Bonhomme venceu o espanhol Alejando Maclean na decisão e conquistou o título da etapa do Rio de Janeiro, a segunda da Série Mundial de Corrida Aérea, disputada neste sábado, na praia de Botafogo. Na semifinal, assistida por mais de 500 mil pessoas, Bonhomme passou pelo norte-americano Mike Mangold, que venceu o austríaco Hannes Arch (derrotado por Maclean na semi) na disputa pelo terceiro lugar. A próxima etapa da Série Mundial de Corrida Aérea acontece em Monument Valley, no sudoeste dos Estados Unidos (Arizona), dia 11 de maio. Classificação da prova: 1.º Paul Bonhomme (GBR) 2.º Alejandro Maclean (ESP) 3.º Mike Mangold (EUA) 4.º Hannes Arch (AUT) 5.º Peter Besenyei (HUN) 6.º Kirby Chambliss (EUA) 7.º Nigel Lamb (GBR) 8.º Steve Jones (GBR) 9.º Sergey Rakhmanin (RUS) 10.º Frank Versteegh (HOL) 11.º Nicolas Ivanoff (FRA) 12.º Klaus Schrodt (ALE)