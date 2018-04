Britânicos e Agência Antidoping estão em pé de guerra por causa de regra de inegibilidade de atletas

LONDRES - O órgão que rege o esporte do país que sediará a próxima Olimpíada corre risco de ser punido. Esta é a ameaça da Agência Mundial Antidoping (Wada) feita à Associação Olímpica Britânica (BOA, também na sigla em inglês) caso a entidade insista em manter a regra de banir os atletas que já foram suspensos por doping em algum momento de suas carreiras.

A Wada apresentará um relatório para seu Comitê Executivo neste domingo e promete repassar o documento ao Comitê Olímpico Internacional (COI). A entidade que rege o esporte olímpico mundial deverá, então, decidir se o órgão britânico será punido por não cumprir as regras da Wada e, na verdade, também uma determinação da Corte Arbitral do Esporte (CAS).

A confusão que opõe Wada e BOA começou em outubro, quando a CAS derrubou a chamada regra de Osaka, criada pelo COI ao fim da Olimpíada de Pequim, em 2008. A determinação dizia que todos os atletas que cumpriram suspensão por doping acima de seis meses não poderiam participar dos Jogos Olímpicos.

A regra foi contestada pelo Comitê Olímpico Americano (Usoc), que pretendia ter em sua equipe de Londres/2012 o barreirista LaShawn Merritt, que cumpriu suspensão por oito meses após usar um remédio para aumentar sua potência sexual. A visão do Usoc, aceita pela CAS, era de que o banimento era uma segunda punição ao atleta.

O problema é que os britânicos não querem acabar com a sua regra de inegibilidade, adotada antes até da determinação do COI. Por esse motivo, um dos principais atletas do país, o velocista Dwain Chambers, não poderia disputar a Olimpíada realizada em sua própria casa.

Após a mudança da regra, a Wada enviou um comunicado para os britânicos informando que a regra adotada por eles teria que ser revista. A BOA, porém, está irredutível. E partiu para o ataque contra o principal organismo da luta anti-dopagem.

O presidente da BOA, Colin Moynihan, afirmou que a Wada tem uma atuação pouco efetiva no combate ao doping. E ameaçou levar o caso novamente à Corte Arbitral do Esporte, localizada na Suíça. A Agência Mundial Antidoping, porém, contra-atacou.

Em nota, assinada por seu presidente, John Fahey, a entidade afirmou que "a CAS, no caso Usoc x COI, deixou claro que a Wada é o órgão responsável por criar as regras antidoping. E a BOA, como signatária do código antidopagem, deve aceitar integralmente seu texto, inclusive no que é relativo às sanções ali descritas."