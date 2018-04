Britânicos levam o ouro no remo Steve Williams, James Cracknell, Ed Coode e Matthew Pinsent, da equipe britânica de remo, conquistaram a medalha de ouro neste sábado na categoria Four masculino. A prata ficou com os canadenses Cameron Baerg, Thomas Herschmiller, Jake Wetzel e Barney Williams e o bronze, com os italianos Lorenzo Porzio, Dario Dentale, Luca Agamennoni e Raffaello Leonardo