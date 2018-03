Brown diz que Jogos de 2012 estarão prontos a tempo

O primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, disse nesta quinta que os Jogos Olímpicos de 2012, que serão sediados em Londres, estarão prontos "a tempo e se ajustarão ao orçamento". A primeira visita do chefe do Executivo ao futuro Parque Olímpico, situado no leste da capital britânica, coincidiu com o fim da estadia de três dias de um grupo de inspetores do Comitê Olímpico Internacional (COI). Brown ressaltou que há vontade por parte do Governo de respeitar o orçamento de 9,3 bilhões de libras (cerca de 11,7 bilhões de euros) para organizar os Jogos Olímpicos e de conquistar o apoio da opinião pública para o evento. "Acho que o que as pessoas querem saber é se as obras para o evento se ajustarão ao orçamento e se estarão prontas a tempo", comentou o primeiro-ministro. Gordon Brown falou do estádio olímpico, sobre o qual destacou que contará com "nível mundial e deixará um legado mundial para o futuro". O coordenador da comissão do COI que visita Londres, o suíço Denis Oswald, que também esteve presente no Parque Olímpico junto com Brown, manifestou o apoio do Comitê Olímpico Internacional à organização de Londres para os Jogos de 2012. "Os Jogos estão em muito boas mãos em geral e estamos muito satisfeitos com o desenvolvimento dos preparativos", observou Oswald, que acrescentou que o COI confia em que o evento em Londres será "espetacular".