Bruno Fratus testa nova rotina no Maria Lenk

SÃO PAULO - Velocistas são impetuosos por natureza. Na água, têm poucos segundos para a glória ou o fracasso - portanto, é preciso dar o máximo. Fora das piscinas, o comportamento não costuma ser diferente. Bruno Fratus, principal revelação da natação brasileira, longe de ser acomodado, começa o ciclo olímpico de 2016 com novidades. "Quando ficar satisfeito, vou fazer outra coisa", admite.

Em outubro, o nadador de 23 anos não titubeou para deixar São Paulo e as instalações do Pinheiros, sua casa por cinco anos, para seguir o técnico Arilson Silva. Ari transferiu-se para a italiana Caserta, cidade de 85 mil habitantes próxima a Nápoles. Tornou-se um dos treinadores do ADN Swim Project, equipe "multinacional" que reúne alguns poucos atletas, mas medalhistas olímpicos e mundiais. Bruno mudou de cidade, país, língua e rotina pela vontade de entrar nesse seleto grupo de campeões.

Ele chegou perto, bem perto, em agosto de 2012. Dois centésimos o separaram do bronze olímpico nos 50 m livre - quem ficou com o 3.º lugar foi Cesar Cielo, recordista e bicampeão mundial da prova. Na piscina do Centro Aquático de Londres, Fratus fez o melhor tempo de sua vida (21s61). Mas, insatisfeito, chegou até a dar um soco em uma porta depois da final.

Às vésperas do Troféu Maria Lenk, seletiva para o Mundial de Barcelona que começa amanhã, no Rio, o nadador minimiza o ocorrido. "Dramatizar tudo isso é ridículo, é coisa para vender jornal", dispara. "Tira a maior beleza do esporte, em que você ganha ou perde. Lógico que não fiquei feliz. Mas a Olimpíada acabou, tirei férias, descansei e a vida segue."

Com vistas ao ciclo que terminará nos Jogos do Rio, ajustes foram feitos - e seriam realizados de qualquer maneira. "Sempre há o que melhorar." Mas a principal mudança é no local de trabalho. "Estou em um lugar perfeito, em que a minha vida gira em torno da natação."

Na pequena Caserta, não há distração. Os treinos são de segunda a sábado, duas vezes por dia. Fratus divide uma casa com três atletas - incluindo o brasileiro Henrique Martins -, onde toma conta de sua próprias coisas. "A vida de um atleta não é das coisas mais interessantes."

A estrutura do clube onde treina é descrita como "básica". "A piscina tem blocos oficiais e prainha, é boa. O que muda é a quantidade de profissionais", destaca. Para um grupo de nove nadadores, são dois técnicos, dois auxiliares e profissionais da área médica. "Isso faz toda a diferença." Fratus, top 10 do ranking mundial há três anos, hoje tem a 4.ª melhor marca do mundo.

Para o garoto que despontou como sucessor de Cielo em 2008, em um Troféu José Finkel, e chegou a derrotar o rival nos 100 m livre do Maria Lenk de 2011, a hora de subir ao pódio em uma grande competição tem ficado cada vez mais próxima.

Mas o nadador evita falar do Mundial - quer, antes, garantir seu índice para Barcelona. Os 50 m, hoje, é a prova mais competitiva do Brasil, com Cielo, Nicholas Santos e outro novato, Marcelo Chierighini, que se destacou no NCAA pela Universidade de Auburn. "Não adianta ficar pensando lá na frente. Meu objetivo é sempre nadar rápido, em Mundial, Maria Lenk, Campeonato Paulista, não importa."