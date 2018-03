Bruno Santos surpreende e vence etapa do WCT de surfe

O brasileiro Bruno Santos conseguiu, nesta sexta-feira (horário local, noite de quinta no Brasil), um resultado histórico no surfe. Na terceira etapa do WCT de surfe, em Teahupoo (Taiti), o surfista carioca surpreendeu a todos e foi o campeão após se classificar através das triagens. O título de Bruno Santos é o primeiro do Brasil em etapas do WCT, considerado a Primeira Divisão mundial do surfe, desde 2002. Naquele ano, o catarinense Neco Padaratz venceu uma etapa na França. Convidado da organização do evento por não estar entre os melhores do mundo, Bruno passou por 12 baterias até chegar às quartas-de-final da etapa. O brasileiro foi o vice-campeão das triagens e eliminou surfistas como os australianos Mick Fanning e Taj Burrow, campeão e vice mundial, respectivamente. Nas quartas, Bruno derrotou o compatriota Adriano de Souza, o Mineirinho. Nas semifinais, o norte-americano CJ Hobgood foi batido com facilidade. Na final, o brasileiro ganhou do surfista da casa Manoa Drollet, outro convidado da organização.