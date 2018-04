Bruno Senna celebra nono lugar: 'Estou muito contente'

SÃO PAULO - Nenhum piloto brasileiro ficou mais animado com o treino de classificação do que Bruno Senna. A nona colocação no grid de largada do GP do Brasil foi amplamente comemorada por ele, ainda mais porque seu companheiro na equipe Renault, o russo Vitaly Petrov, ficou apenas em 15º lugar. Para quem ainda luta por uma vaga na próxima temporada da Fórmula 1, foi uma excelente propaganda.

"Estou muito contente. Consegui colocar o carro na frente de carros tradicionalmente mais rápidos no qualifying (treino de classificação), isso é muito importante", avaliou Bruno Senna, após a sessão que definiu o grid, neste sábado, em Interlagos. "Estou superanimado. Estava meio cabisbaixo por causa da parte da manhã (quando foi mal no treino livre), mas qualifying é o que importa."

Bruno Senna admitiu que não esperava a performance apresentada neste sábado em Interlagos. "Eu estou surpreso sobre onde a gente conseguiu colocar o carro. Achava que ficaria perto do 10º, 11º, 12º, mas ficar à frente do 10º foi especial", contou o brasileiro, que espera repetir a dose neste domingo, quando acontece o GP do Brasil, com largada prevista para as 14 horas.

A prova deste domingo, segundo ele, será complicada com ou sem chuva - a previsão aponta que irá chover em Interlagos durante a prova. "Vai ser difícil de qualquer jeito a corrida. Espero que saiba vencer nesta dificuldade", disse Bruno Senna.