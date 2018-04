Bruno Senna nega culpa na batida e reclama da punição

SÃO PAULO - Punido após bater no carro de Michael Schumacher, Bruno Senna disse que ficou surpreso com a decisão dos comissários do GP do Brasil de Fórmula 1. Para o piloto brasileiro da Renault, o incidente com o alemão da Mercedes ocorreu por falta de prudência do rival.

"Não foi minha culpa, chegamos ao limite da freada e o Schumacher freou antes", disse Bruno Senna, que, depois da prova deste domingo, deixou o carro visivelmente irritado. "É muito frustrante, ele veio para cima de mim e acabamos nos tocando. É lógico que foi injusto."

Bruno Senna, que tenta mostrar serviço à equipe para se manter na Fórmula 1 em 2012, teve de passar pelos boxes após o incidente para cumprir a punição de "drive trough", e acabou a corrida apenas na 17ª posição - tinha largado em nono lugar.

"Fiquei surpreso com a punição, mas ela foi o menor dos meus problemas. O que me prejudicou mesmo foi a perda da quarta marcha, depois da vigésima volta", disse o piloto brasileiro, sobrinho do tricampeão Ayrton Senna. Com o problema, ele foi forçado a fazer a terceira parada.

Schumacher, por sua vez, levou a pior na batida na décima volta e teve seu pneu furado ao tocar em Bruno. Após a corrida, o alemão disse que o incidente poderia ter ocorrido por causa da falta de experiência do piloto da Renault. O brasileiro, porém, descartou a hipótese.

"Com certeza discordo dele, é uma coisa que pode ocorrer com todo piloto. A decisão de quem está fora é diferente da avaliação de quem está na pista, por isso fui punido", disse ele. "Não foi meu dia de sorte."

Mesmo tendo chegado ao fim das oito corridas em que participou na temporada - foi chamado pela Renault para substituir o alemão Nick Heidfeld a partir do GP da Bélgica, no fim de agosto -, a despedida frustrou a expectativa de Bruno Senna para o fim de semana de GP do Brasil.

"Andei à frente de carros mais velozes que o meu no treino de classificação, mas na corrida foi o que deu para fazer", conformou-se o piloto brasileiro.